Добавить сайт в Adsence

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен25 заявок877 просмотров

Здравствуйте! Просто ищу человека который сможет таки воткнуть сайт в Adsence, а то гугловцы не хотят его принимать)) В откликах обязательно укажите бывал ли подобный опыт работы. Сразу скажу, оплачу только после появления первых средств за клики.

8 лет назад
Debager
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

KovalDim
Дмитрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$250
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

KovalDim
Дмитрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад