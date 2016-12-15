Есть 165 запросов по которым показывается сайт в яндекс директе. Нужно в табличку поместить позицию на которой показывается сайт по каждому запросу. Варианты позиций: спецразмещение, гарантия, вторая страница, третья страница. ...
Проверка товаров для Яндекс Маркета.
Нужно проверить в админке магазина (vamshop) названия товаров на соотв. для допуска в яндекс маркет. Позиции которые не подходят - просто отключаем показ этого товара на сайте и отключаем из xml (делается в 2 клика в общем списке товаров в категории). В отчете указать названия товаров которые отключили и что с названием не так.
Укажите стоимость в рублях. Оплата на карточку или яндекс деньги.
Позиций в магазине 4000 шт.
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