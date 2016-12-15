Подобрать ключи для интернет магазина Toyzi.by

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Завершен2 заявки186 просмотров

Необходимо подобрать ключи (ВЧ, СЧ, НЧ) для главной страницы сайта, конкуренты инет магазины детских игрушек г.минска. Потом будем подбирать оставшиеся ключи для всего сайта. Срок и стоимость от вас.

8 лет назад
mirage0105
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличная работа, сделана на 1000 %. Буду еще обращаться.
Крайне положительный заказчик) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад

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