Добрый день фрилансеры! Нужно: Составить семантическое ядроРазбить ключи по посадочным страницам. Посадочных страниц - около 7 штук. (фактически это карта сайта).Провести аудит сайта.По результату работы, если нас все устроит мы закажем продвижение.Требования к фрилансерам: ...
Семантическое ядро сайта
Здравствуйте.
Требуется составить семантическое ядро сайта юридической компании, составить список ключей согласно тематике страниц сайта для последующего написания текстов (около 15 страниц).
Возможно последующее сотрудничество при продвижении.
От вас - стоимость и сроки.
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