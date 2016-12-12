SEO - expert

Мне нужны SEO специалисты, которые смогут позаботиться о проектах нашей компании. Проекты американские. Сейчас имеется более 8 сайтов, которые должны быть запущены для маркетинговых кампаний:

1.Анализ сайта

2.Ключевые слова

3.AdWords

4.Обратные ссылки

И так далее

Мне нужно знать ежемесячную плату за один проект.