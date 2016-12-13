Семантическое ядро, аудит, продвижение.

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Закрыт13 заявок161 просмотр

Добрый день фрилансеры!

Нужно:

  • Составить семантическое ядро
  • Разбить ключи по посадочным страницам. Посадочных страниц - около 7 штук. (фактически это карта сайта).
  • Провести аудит сайта.
  • По результату работы, если нас все устроит мы закажем продвижение.
Требования к фрилансерам:

  • Не студия.
  • Скайп с микрофоном для возможных звонков.
  • Full time фрилансер.
От вас стоимость текущей задачи, также укажите стоимость продвижения в месяц. (ссылку на сайт вышлю кандидатам в ЛС)

Удачного дня!

8 лет назад
kirill-zhirnov
Кирилл 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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