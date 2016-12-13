Регистрация сайта в каталогах

Добрый день фрилансеры! Нужно: Составить семантическое ядроРазбить ключи по посадочным страницам. Посадочных страниц - около 7 штук. (фактически это карта сайта).Провести аудит сайта.По результату работы, если нас все устроит мы закажем продвижение.Требования к фрилансерам: ...