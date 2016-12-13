Настройка рекламных кампаний

Интернет-магазин Зонты.Ру предлагает клиентам зонты, около 2000 наименований. Товары от эконом до люксовых объединяет одно - тщательный отбор ассортимента, мы продаем красивые и качественные зонты.

Перед новым годом выпустили подарочные карты на покупку зонтов http://www.zonts.ru/podarochnye_karty/.

Это универсальный подарок, его получатель точно найдет себе достойный подарок из ассортимента.

С помощью карт мы решаем проблему выбора презентов, избавляем от ошибки в подборе, дарим уверенность дарителю в правильном подарке.

Карты рассчитаны на широкую аудиторию из Московского региона (гарантированно доставим до НГ). Время предновогоднее, поэтому адресуем их всем, без привязки к полу и т.д.

Нам нужен дешевый траффик с разных каналов - РСЯ, таргетинг ВК и ФБ, youtube.

Задача - настроить и оформить рекламные компании.

Так, чтобы цена перехода не превышала 4 рублей.

Жду Ваших предложений по срокам и стоимости.