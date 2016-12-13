Продвижение интернет магазина

Итак,

с 5 января запускаем интернет-магазин по продажам интернет магазина (siltools.ru)

что сделано на сегодняшний момент, Приобретена лицензия битрикс версия бизнес, установлено готовое решение, создана структура сайта.

Собрано семантическое ядро и группировка запросов

Были написаны тексты для категорий , всего 244 статьи по 1500 символов без пробелов Уникальность текста: не менее 95%

сейчас идет наполнение карточек товаров, уже загруженно около 4000 товаров

ищем ответственного подрядчика по сео продвижению нашего магазина

исполнитель будет отбираться исходя из "Цена-отзывы"