Позиции объявлений в выдаче яндекса

Есть 165 запросов по которым показывается сайт в яндекс директе.

Нужно в табличку поместить позицию на которой показывается сайт по каждому запросу.

Варианты позиций: спецразмещение, гарантия, вторая страница, третья страница.

Сделать нужно сегодня до 10 вечера, регион Москва, поисковик Яндекс.

Укажите цену в рублях, оплата на карточку или яндекс деньги, без предоплаты.