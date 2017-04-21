Вывод сайта, который будет продавать VPN в топ по набору ключовых слов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок277 просмотров

Потрібно вивести в топ Google та Yandex по кількох ключовим словам сайт який буде продавати VPN

Цікавлять тільки білі методи роботи і ефект який буде довго триматися.

При досягненні поставлених цілей плануємо продовжувати співпрацю по підтримці і розвитку сайту в SEO напрямку

Оплата через приватбанк.

Тільки Україна і користувачі з відгуками. 

8 лет назад
Metallica
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад
$320
30 дней
Дуже грамотно і професійно проведено аудит сайту. Були надані рекомендації по виявленим слабким місцям в юзабіліті сайту. Семантичне ядро було складно в повній відповідності до поставлених задач. Перші ключі слова почали вилітати в топ 10 вже на 2 місяць роботи, і відповідно почалися перші продажі з сайту. Дуже задоволений роботою з Анатолієм, будемо продовжувати користуватися його послугами і надалі. З повагою, Володимир.
Владимир - приятный в общении человек. Получил от него своевременную оплату. Сотрудничеством доволен. Нацелен на дальнейшую работу и плодотворное сотрудничество. С уважением, Анатолий.

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)