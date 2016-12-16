Составить семаническое ядро + группировка запросов

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Закрыт9 заявок173 просмотра

Доброго времени суток!     

Ищу исполнителя для сбора семантического ядра с распределениям по группам. Сайт информационный, нужны только информационные запросы, коммерческие не нужны. Пишите сколько стоит 1 запрос.

8 лет назад
guest_14819051268224
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров