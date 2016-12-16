Потрібно вивести в топ Google та Yandex по кількох ключовим словам сайт який буде продавати VPN Цікавлять тільки білі методи роботи і ефект який буде довго триматися. При досягненні поставлених цілей плануємо продовжувати ...
Составить семаническое ядро + группировка запросов
Доброго времени суток!
Ищу исполнителя для сбора семантического ядра с распределениям по группам. Сайт информационный, нужны только информационные запросы, коммерческие не нужны. Пишите сколько стоит 1 запрос.
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