Создать сайт лендинг , заточенный под сео .

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Завершен1 заявка197 просмотров

Прошу дочитать до конца, прежде чем добавить заявку !

Обнаружил в Яндексе интересную вещь , совсем молодые лендинги конкурентов (менее года) попадают и висят в ТОП10 по ВЧ и СЧ-запросам . Где меня нет и впомине, хотя моему сайту почти 3 года и я долблю продвижение.

Поэтому нужен лендинг . Один или несколько , в зависимости от результатов , сразу заточенный под сео .

Просьба тех кто просто создает сайты не писать!! И предлагать что-то типа "поговорите с моими знакомыми сеошниками. может они вам помогут с продвижением, а я сайт сделаю" тоже не надо !!! Только того , кто понимает все что я написал и знает что с этим делать НА ПРАКТИКЕ.

8 лет назад
maxqwerty
Максим 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Mr_K_
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
8 лет назад
$1
1 день
Давно искал такого грамотного и вызывающего доверие специалиста ! Дал мне исчерпывающую информацию по СЕО , долго консультировал абсолютно бесплатно , за что отдельное спасибо . Ориентируется прекрасно во всех деталях сео , чувствуется огромный опыт за спиной . Очень рекомендую !
Максим объяснил задачу своего бизнеса и внимательно выслушал все мои рекомендации. Совместно мы смогли определить правильный вариант дальнейшего развития сайта и построить краткий план задач. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Mr_K_
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
8 лет назад