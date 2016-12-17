Создать сайт лендинг , заточенный под сео .

Прошу дочитать до конца, прежде чем добавить заявку !

Обнаружил в Яндексе интересную вещь , совсем молодые лендинги конкурентов (менее года) попадают и висят в ТОП10 по ВЧ и СЧ-запросам . Где меня нет и впомине, хотя моему сайту почти 3 года и я долблю продвижение.

Поэтому нужен лендинг . Один или несколько , в зависимости от результатов , сразу заточенный под сео .

Просьба тех кто просто создает сайты не писать!! И предлагать что-то типа "поговорите с моими знакомыми сеошниками. может они вам помогут с продвижением, а я сайт сделаю" тоже не надо !!! Только того , кто понимает все что я написал и знает что с этим делать НА ПРАКТИКЕ.