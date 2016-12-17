SEO продвижение - аудит редизайна и развитие

Ищем профессионала, в том числе, в связи с редизайном сайта vipflat.ru

Заканчивается программирование нового дизайне new.vipflat.ru

Нужен тот, кто сможет взять управление развитием сайта в свои руки, гордиться результатами и быть ответственным за свою работу.

Задачи:

- не потерять позиции

- аудит правильности редизайна с точки зрения SEO, URL, переадресации до переключения на новый домен

- рекомендации по новой верстке, юзабилити и тд

- оптимизировать контент существующий, микроразметку добавить (добиться выдачи в поиске в таком примерно виде: http://vipflat.ru/FastStone/2017-09-04_190705.jpg)

- оптимизировать шаблоны создания метатэгов, заголовков, алт и тд для страниц квартир и тд

- улучшить позиции и все характеристики сайта

Опасения:

- лихорадочное продвижение сайтов

Для более предметного обсуждения и понимания Вашего уровня предлагаем выполнить небольшое задание. Если Вы считаете что эта тестовая работа должна быть оплачена - напишите сумму в своей заявке.

Мы сами пишем тексты, но нам нужно помогать на готовый текст выбирать ключ и затачивать на него текст (заголовки, тайтл, URL и тд) под этот ключ, чтобы охватить этим текстом максимальную аудиторию. И, конечно, надо будет рекомендовать нам темы статей, если они полезны с точки зрения SEO.

Также мы размещаем подобные тексты полностью или анонсами на форумах типа http://forum.bn.ru/index.php?showtopic=68485 Нужна рекомендация как этот текст разместить на этом форуме - полостью или анонсом, с какими словами в URL

Пример текста ниже. Для него нужно выполнить перечисленное.

Мы готовы выбирать исполнителя после обсуждения с ним выполнения этого мини теста.

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Налог на апартаменты

Есть два способа возникновения недвижимости типа "апартаментов"

1. Здания, перестроенные под апартаменты.

Это бывшие промышленные или административные здания, перестроенные под

комплексы апартаментов.

Налоговый классификатор при этом разделяет этот тип недвижимости на две части:

- офисные и торговые здания. Сюда попадают административные здания (бывшие НИИ

и прочие подобные заведения, реконструированные под апартаменты).

Для них налоговая ставка- 2%.

- прочие объекты. Бывшие производственные помещения. Здесь налоговая ставка

0,5%. Смешанный пример - Голландия http://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/1072-admiralteyskogo_kan_d15. Комплекс из двух зданий реконструкции (Дом Проппера, Дом князей Шаховских и

внутренний корпус-новострой)

2. Вновь построенные здания - "жилые дома - апартаменты"

Налоговый классификатор так же разделяет этот тип недвижимости на две части:

- новостройка - комплекс апартаментов гостиничного типа.

Именно это и должно быть зафиксировано в разрешительной документации. Налоговая

ставка- 0,5%. Пример - апартаменты Yes, Vertical, Докландс http://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/1324-kima_pr_19

- многофункциональные комплексы, имеющие торговую и офисную компоненту, плюс

жильё в виде апартаментов.

Налоговая ставка - 2%. Если в таком комплексе более 20% здания используется под

торговлю и офисы.

При этом, конкретную ставку налога на апартамент необходимо запрашивать в

налоговой инспекции.

Примером может служить Монферран http://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/994-konnogvardeyskiy_bulvar_5 - его сложно отнести к одному из классификаторов. При запросе владельцами

апартаментов в налоговую ставку налога установили 0,1%