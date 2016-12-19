Составление семантического ядра

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок161 просмотр

Регион продвижения Челябинск , сайт farkopcar.ru - opencart 1521

1) Собрать семантику используя Словоеб и

2) Собрать по ним чистую частотность(в кавычках "")

3) Сравнить, проанализировать по частотности и конкуренции "Словоеб" и "Мегаиндекс"

4) Яндекс органика

5) Убирать нецелевые запросы и запросы - пустышки (не приносящие трафика)

6) Далее ваш опыт!

Opencart
8 лет назад
pavlara
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров