Мне нужна оптимизация по сайту www.BeHome-Design.ru

1. Составление семантического ядра (ключевые слова, title, description, h1)

2. Внутренняя перелинковка

3. Создание карты сайта

4. Настройка robots.txt

5. Микроразметка

6. Установить счетчики аналитики яндекс и гугл !

Добавить фотографии и описания в портфолио

Также пишите что на Ваш профессиональный взгляд нужно изменить или переделать на www.BeHome-Design.ru !

После выбора исполнителя отправлю все необходимые файлы и тексты !