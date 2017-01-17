Ищем профессионала, в том числе, в связи с редизайном сайта vipflat.ru Заканчивается программирование нового дизайне new.vipflat.ru Нужен тот, кто сможет взять управление развитием сайта в свои руки, гордиться результатами и быть ответственным за ...
Оптимизация по сайту
Мне нужна оптимизация по сайту www.BeHome-Design.ru
1. Составление семантического ядра (ключевые слова, title, description, h1)
2. Внутренняя перелинковка
3. Создание карты сайта
4. Настройка robots.txt
5. Микроразметка
6. Установить счетчики аналитики яндекс и гугл !
Добавить фотографии и описания в портфолио
Также пишите что на Ваш профессиональный взгляд нужно изменить или переделать на www.BeHome-Design.ru !
После выбора исполнителя отправлю все необходимые файлы и тексты !
Выбранный исполнитель
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