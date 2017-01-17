Оптимизация по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки161 просмотр

Мне нужна  оптимизация по сайту www.BeHome-Design.ru

1. Составление семантического ядра (ключевые слова, title, description, h1)

2. Внутренняя перелинковка

3. Создание карты сайта

4. Настройка robots.txt 

5. Микроразметка

6. Установить счетчики аналитики яндекс и гугл !

Добавить фотографии и описания в портфолио

Также пишите что на Ваш профессиональный взгляд нужно изменить или переделать на www.BeHome-Design.ru !

После выбора исполнителя отправлю все необходимые файлы и тексты !

8 лет назад
panteleeyy
Игорь 
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$100
14 дней
Оптимизация проведена качественно и в срок. Рекомендую !
Спасибо за сотрудничество Игорь! Четкое техническое задание и отличная коммуникация. Был рад работать вместе над проектом. Надеюсь на его рост и развитие. Рекомендую как отличного заказчика. Оплата в срок!

Заявки фрилансеров

Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад