panteleeyy

Игорь panteleeyy

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Написать 2 текста

    Здравствуйте ! Нужно два текста  Тема «стрейч пленка» Объем текста:  от 4500 до 5000 знаков. Требуемая уникальность: 100% по text.ru и content-watch.ru/text/ Процент заспамленности текста не менее 40% ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен спец по Wordpress

    Куплена тема на themeforest, сейчас есть обновленная версия данной темы ее нужно обновить , что бы ничего не слетело. Добавить блог и наполнить его 20 темами.  (текст и картинки с меня).  Поменять пермалинки на латинские ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вывести выдачу сайта в ТОП по нескольким фразам

    Добрый день ! Нужно вывести сайт http://label-land.ru/ , а именно страницу (http://label-land.ru/labels/termoetiketki) в выдаче яндекса и гугла по России  в топ , по следующим  запросам: Термоэтикетка, термоэтикетки купить, термоэтикетки самоклеящиеся, печать  термоэтикеток. От Вас необходима ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптимизация по сайту

    Нужно провести оптимизация по сайту  1. Составление семантического ядра (ключевые слова, title, description, h1-h6) 2. Прописать h1-h6, теги для фото, title, description 2. Внутренняя перелинковка 3. Создание карты сайта ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Оптимизация по сайту

    Мне нужна  оптимизация по сайту www.BeHome-Design.ru 1. Составление семантического ядра (ключевые слова, title, description, h1) 2. Внутренняя перелинковка 3. Создание карты сайта 4. Настройка robots.txt  5. Микроразметка ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать тексты по фотографиям

    $20

    Нужно описать стиль интерьера.Цветовые решения. Плюсы используемых материалов. Удобство использования данной планировки. Если есть на картинке видимые группы освещения, то прописать как плюс данной планировки - возможность использования нескольких сценариев освещения. Можно написать пару фраз ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание продающего текста

    $15

    Нужно написать текст для  продающегося коммерческого предложения ! Наша компания осуществляет следующие виды деятельности :  Производство  самоклеящейся этикетки. (Многослойные этикетки, этикетки-книжечки, буклетные этикетки, этикетки с применением защитных красок или нумерации, ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $200

    Требуется дизайн главной и внутренних страниц + адаптив.  Профиль организации типография – флексографическая печать, печать этикеток. ТЗ в файле

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать логотип

    $20

    Для участия, вам необходимо разработать логотип для типографии  Label-Land.  Типография специализируется на производстве этикетки и наклейки любой конфигурации, отпечатанной флексографским способом. Наши клиенты - это различные предприятия различных отраслей.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$14
10 баллов
8 лет назад
Написать 2 текста
Отличный заказчик! Буду рада поработать вновь!
Отличная работа. Все выполнено согласно ТЗ и сроков !
Ответный отзыв
nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$130
10 баллов
8 лет назад
Оптимизация по сайту
Был рад сотрудничеству! Оплата своевременная.
Работа выполнена качественно и в срок! Всем рекомендую ...
Ответный отзыв
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Оптимизация по сайту
Спасибо за сотрудничество Игорь! Четкое техническое задание и отличная коммуникация. Был рад работать вместе над проектом. Надеюсь на его рост и развитие. Рекомендую как отличного заказчика. Оплата в срок!
Оптимизация проведена качественно и в срок. Рекомендую !
Ответный отзыв
Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Написать тексты по фотографиям
Надежный и ответственный заказчик. Оплата без замедлений. Спасибо!
Грамотные тексты, написанные в соответствии с ТЗ! Рекомендую !
Ответный отзыв
marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Написание продающего текста
Рекомендую! Сотрудничеством довольна - оплата адекватна задаче, общение приятное, ТЗ конкретное.
Текст написан точно по ТЗ и в установленный срок ! Рекомендую !
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