panteleeyy

Здравствуйте ! Нужно два текста Тема «стрейч пленка» Объем текста: от 4500 до 5000 знаков. Требуемая уникальность: 100% по text.ru и content-watch.ru/text/ Процент заспамленности текста не менее 40% ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Куплена тема на themeforest, сейчас есть обновленная версия данной темы ее нужно обновить , что бы ничего не слетело. Добавить блог и наполнить его 20 темами. (текст и картинки с меня). Поменять пермалинки на латинские ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день ! Нужно вывести сайт http://label-land.ru/ , а именно страницу (http://label-land.ru/labels/termoetiketki) в выдаче яндекса и гугла по России в топ , по следующим запросам: Термоэтикетка, термоэтикетки купить, термоэтикетки самоклеящиеся, печать термоэтикеток. От Вас необходима ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно провести оптимизация по сайту 1. Составление семантического ядра (ключевые слова, title, description, h1-h6) 2. Прописать h1-h6, теги для фото, title, description 2. Внутренняя перелинковка 3. Создание карты сайта ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Мне нужна оптимизация по сайту www.BeHome-Design.ru 1. Составление семантического ядра (ключевые слова, title, description, h1) 2. Внутренняя перелинковка 3. Создание карты сайта 4. Настройка robots.txt 5. Микроразметка ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Нужно описать стиль интерьера.Цветовые решения. Плюсы используемых материалов. Удобство использования данной планировки. Если есть на картинке видимые группы освещения, то прописать как плюс данной планировки - возможность использования нескольких сценариев освещения. Можно написать пару фраз ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Нужно написать текст для продающегося коммерческого предложения ! Наша компания осуществляет следующие виды деятельности : Производство самоклеящейся этикетки. (Многослойные этикетки, этикетки-книжечки, буклетные этикетки, этикетки с применением защитных красок или нумерации, ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $200
Требуется дизайн главной и внутренних страниц + адаптив. Профиль организации типография – флексографическая печать, печать этикеток. ТЗ в файлеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Для участия, вам необходимо разработать логотип для типографии Label-Land. Типография специализируется на производстве этикетки и наклейки любой конфигурации, отпечатанной флексографским способом. Наши клиенты - это различные предприятия различных отраслей.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад