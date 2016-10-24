Разработать логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен33 заявки1281 просмотр
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#1$20

Для участия, вам необходимо разработать логотип для типографии  Label-Land.  Типография специализируется на производстве этикетки и наклейки любой конфигурации, отпечатанной флексографским способом.

Наши клиенты - это различные предприятия различных отраслей.  

7 лет назад
panteleeyy
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Победитель конкурса
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
7 лет назад
#1
Рекомендую Вячеслава как отличного дизайнера логотипов. С моей задачей справился .
Спасибо Игорю, все четко, рекомендую!
Заявки фрилансеров
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
7 лет назад
#1
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