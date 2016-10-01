Разработка логотипа для FitUP (бренд спортивных товаров)

$13
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок690 просмотров
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#1$10
#2$3

Приветствую!

Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе места.

Для участия вам необходимо разработать логотип для компании FitUP. Под этим брендом реализуются спортивные товары для занятий спортом, а именно: товары для силовых видов спорта, йоги, фитнеса и тп. 

Наши покупатели - возраст (18-45) - мужчины и женщины, активно занимающиеся спортом.

Мы надеемся, что ваши работы будут отражать стремление вверх и уверенность в собственных силах.

ВАЖНО: Рынок, на котором реализуются товары - США (премиум сегмент).

Более детальную информацию вы найдете в ТЗ по этой ссылке: https://docs.google.com/document/d/1QPWquObfYG5dD42ENUy5dNOisIDODZSnDN53LMM2ry0

7 лет назад
DDothz
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
Universe_
32 годаКиргизия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
#1
Жээнторо Кулмамат стал победителем конкурса на разработку логотипа для нового бренда. Из 18 участников его работа стала лучшей, он полностью отразил именно то, что мы задумали. По качеству и остальным критериям претензий нет, все на высшем уровне, спасибо. Рекомендую к сотрудничеству!
Отлично! Желаю Вам удачи Руслан!
prem
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
#2
Олена Лавр заняла одно из призовых мест на конкурсе логотипов среди 20 участников. Качество исполнения и остальные критерии были соблюдены в полной мере. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
Universe_
32 годаКиргизия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
#1
prem
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
#2
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