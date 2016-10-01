Разработка логотипа для FitUP (бренд спортивных товаров)

# 1 — $ 10 # 2 — $ 3

Приветствую!

Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе места.

Для участия вам необходимо разработать логотип для компании FitUP. Под этим брендом реализуются спортивные товары для занятий спортом, а именно: товары для силовых видов спорта, йоги, фитнеса и тп.

Наши покупатели - возраст (18-45) - мужчины и женщины, активно занимающиеся спортом.

Мы надеемся, что ваши работы будут отражать стремление вверх и уверенность в собственных силах.

ВАЖНО: Рынок, на котором реализуются товары - США (премиум сегмент).

Более детальную информацию вы найдете в ТЗ по этой ссылке: https://docs.google.com/document/d/1QPWquObfYG5dD42ENUy5dNOisIDODZSnDN53LMM2ry0