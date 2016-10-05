Отрисовать лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен40 заявок445 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется отрисовать лого для консалтинговой компании.

Есть небольшое ТЗ.

От Вас примеры работ и цены на реализацию.

7 лет назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
27 минут назад
7 лет назад
$40
3 дня
Крайне рекомендуем данного исполнителя. Человек знает свое дело и работает на результат. Нужные варианты логотипа были представлены на два раньше оговоренных сроков. Из нескольких вариантов легко был выбран тот, который соответствовал нашим представлениям и ТЗ в целом. Мои наилучшие рекомендации! Впредь по вопросам лого будем работать только с данным исполнителем.
Интересный проект, четкая, грамотная постановка задачи и только положительное впечатление от совместной работы с Сергеем. Благодарю за сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа.

    Необходимо разработать логотип для фирмы занимающейся оформлением различных мероприятий воздушными шарами. Подробности исполнителю.

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для сайта по дверям

    $50

    [b]Тематика сайта:[/b] межкомнатные и входные двери, фурнитура. [b]Сайты для понимания продукции которая будет представлена в будущем на сайте:  [/b] [list][*]http://www.dverkadverka.ru/ [*]http://profildors.ru/ [*]http://profil-dors.ru/ [*]http://www.rf-dveri.ru/ [*]http://dostavim-dveri.ru/ [*]http://www.zadvermi.ru/ [/list] [b]Название и домен:[/b] ian-doors.ru и iandoors.ru (ian - первые буквы ФИО клиента, doors - двери) [b]Цвета[/b]: на усмотрение дизайнера

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для компании, которая продает курительные трубки и аксессуары

    $70

    Логотип для компании, которая занимается продажами товаров для курения. Например: баблеры, бонги, кольяны, курительные трубки и т.д. Название: Puff Labs Рынок: США и Европа Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1FebXcxmf7PsJ92FmtK68IjyODq4ywiMlnE4P7oKY2DQ/edit?usp=sharing

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Оформить несколько вариантов логотипа.

    Необходимо оформить готовую идею логотипа в нескольких вариантах. Сроки- 1-2 дня. Знак вайфая надо с лого убрать, как и подпись мобильный бизнес. Схематично оформить лук со стрелами, чтобы стильно смотрелось. Личные доработки приветствуются. Нарисовать большой ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Работа с логотипами

    $7

    Суть работы заключается в том что бы доработать логотип (чтобы был адрес домена так же как на ивентмонтаж,  у меня второй ресурс [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fevmontage.ru]evmontage.ru[/url]  нужна надпись в логотипе [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fevmontage.ru]evmontage.ru[/url],  его вид нужно похожий оставить на первый  (это у меня строительные работы отделены ...

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать логотип для сайта

    $5

    Здравствуйте!  Сайт для фрилансера, разработчика сайтов.Оригинальный логотип (шаблон) размером 323x124 px изображение phg . Таким размером и расширением должен быть и созданный логотип. Пожелания к дизайну хотелось бы видеть тёмный, изумрудный цвет, который вписывается в ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется изменить логотип

    $8

    У меня 2 сайта: eventmontage.ru – рекламное производство, изделия для автомобилей и т.д. здесь я доработал логотип, меня он устраивает там в названии сразу доменное имя, на самом сайте старый стоит   и есть сайт по строительству ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад