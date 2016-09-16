Требуется изменить логотип

$8
Логотипы и ЗнакиЗакрыт11 заявок287 просмотров
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У меня 2 сайта: eventmontage.ru – рекламное производство, изделия для автомобилей и т.д. здесь я доработал логотип, меня он устраивает там в названии сразу доменное имя, на самом сайте старый стоит  

и есть сайт по строительству evmontage.ru 

Требуется доработать логотип (чтобы был адрес домена так же как на eventmontaj.ru 

нужна надпись в логотипе evmontage.ru,  

его вид нужно похожий оставить на первый 

(это у меня строительные работы отделены от рекламных, 

а должны быть по виду похожи), новый логотип хочу на  

куртки монтажникам нанести, чтобы он с пользой был. 

Т.е. попробовать сначала просто домен написать к этому логотипу ну и чуть-чуть палки подвигать 

это мы все о 2м строительном сайте говорим. я сейчас на куртки рабочим нанесение делаю, мне нужно чтобы логотип работал – сайт читался на нем evmontage.ru 

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7 лет назад
wiut
27 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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