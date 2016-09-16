Требуется изменить логотип

У меня 2 сайта: eventmontage.ru – рекламное производство, изделия для автомобилей и т.д. здесь я доработал логотип, меня он устраивает там в названии сразу доменное имя, на самом сайте старый стоит

и есть сайт по строительству evmontage.ru

Требуется доработать логотип (чтобы был адрес домена так же как на eventmontaj.ru

нужна надпись в логотипе evmontage.ru,

его вид нужно похожий оставить на первый

(это у меня строительные работы отделены от рекламных,

а должны быть по виду похожи), новый логотип хочу на

куртки монтажникам нанести, чтобы он с пользой был.

Т.е. попробовать сначала просто домен написать к этому логотипу ну и чуть-чуть палки подвигать

это мы все о 2м строительном сайте говорим. я сейчас на куртки рабочим нанесение делаю, мне нужно чтобы логотип работал – сайт читался на нем evmontage.ru

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