Требуется изменить логотип

Дизайн любой, на лого должна быть надпись "Научись Управлять Машиной"
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У меня 2 сайта: eventmontage.ru – рекламное производство, изделия для автомобилей и т.д. здесь я доработал логотип, меня он устраивает там в названии сразу доменное имя, на самом сайте старый стоит
и есть сайт по строительству evmontage.ru
Требуется доработать логотип (чтобы был адрес домена так же как на eventmontaj.ru
нужна надпись в логотипе evmontage.ru,
его вид нужно похожий оставить на первый
(это у меня строительные работы отделены от рекламных,
а должны быть по виду похожи), новый логотип хочу на
куртки монтажникам нанести, чтобы он с пользой был.
Т.е. попробовать сначала просто домен написать к этому логотипу ну и чуть-чуть палки подвигать
это мы все о 2м строительном сайте говорим. я сейчас на куртки рабочим нанесение делаю, мне нужно чтобы логотип работал – сайт читался на нем evmontage.ru
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