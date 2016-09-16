Логотип для Электроинструмента

Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок171 просмотр
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ТЗ

1. Логотип для сайта сфера-инструмента.рф

2. желательные элементы логотипа - земной шар с орбитой

3. Предоставить два варианта на выбор - третий вариант если первые два не понравились

4. Исходник - растр + вектор

БЮДЖЕТ 1000 Р.

7 лет назад
whoiam13
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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