Нарисовать логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен39 заявок319 просмотров
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Всем привет!

Есть сайт - продажа очков оптом.

Нужен современный, красивый лого.

В векторе + растр.

В ответе указывайте примеры работ, срок выполнения и стоимость.

Логотип для сайта
7 лет назад
ostiger
Олег 
37 летТурция
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
JerryMesmer
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$100
4 дня
Быстро сделал логотип, все стильно, современно. Сотрудничаем дальше по дизайну сайта.
Приятно работать с Олегом . Быстрая оплата .
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