Нужен логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок270 просмотров
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Нужен минимализм и плоскость в логотипе. Цвета в сторону синего, голубого, пастельные. Сайт очень будет похож по цветам и стилизации на http://www.moyo.ua/

Название бренда "Robotek"

специализация умные гаджеты для дома. (основное направление роботы-пылесосы.)

7 лет назад
samyraev
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$40
2 дня
все ок
Сотрудничеством полностью доволен, рекомендую!
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