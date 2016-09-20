Создание логотипа для бренда натуральной косметики

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок240 просмотров
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Нужно создать логотип (идеи и мысли есть) для бренда натуральной косметики + дизайн наклеек на продукцию (прозрачная и белая основа)

7 лет назад
yullka
Юлия 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
$44
2 дня
Очень быстро, качественно и разнообразно. Крайне плодотворное и приятное сотрудничество. Анастасия, спасибо большое.
С Юлией приятно сотрудничать. Предоставила расширенное тз. Ответила на все вопросы в ходе работы и помогала комментариями. Оплата в срок и в полной мере. Рекомендую к сотрудничеству!)
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