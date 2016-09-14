Разработка логотипа для новостного сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок239 просмотров
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Здравствуйте. Сабж. Две, три итерации максимум. На выходе ожидаю psd.

От Вас - портфолио, от меня ссылка на уже готовый сайт.

7 лет назад
CyrruS
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
GCK
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
3 дня
Великолепно. Очень доволен сотрудничеством. Умудрился из более чем унылого исходного материала сделать конфетку. Чувствуется большой опыт работы. Спасибо!
Отличный заказчик! Работать было более чем приятно - Кирилл принимает действительно хорошие идеи.
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