Логотип для детского кафе Литл Пипл

# 1 — $ 40

Здравствуйте!

Необходимо создать логотип для детского/семейного кафе Литл Пипл (Little People). Надпись на русском.

Кафе будет находиться в торговом центре, на территории детского развлекательного центра.

Логотип должен быть современным, красивым, ярким. Желательно использовать небольшое количество цветов (монохромная версия, 2-3 цветная, многоцветная или градиентная версия). Чтобы в дальнейшем можно было использовать для нанесения на фирменную одежду, посуду и прочую атрибутику, для изготовления вывески.

Если логотип понравится, то в дальнейшем будем разрабатывать меню и другие элементы фирменного стиля.

Жду Ваших предложений.

Спасибо!