Логотип для детского кафе Литл Пипл

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка1080 просмотров
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#1$40

Здравствуйте!

Необходимо создать логотип для детского/семейного кафе Литл Пипл (Little People). Надпись на русском.

Кафе будет находиться в торговом центре, на территории детского развлекательного центра.

Логотип должен быть современным, красивым, ярким. Желательно использовать небольшое количество цветов (монохромная версия, 2-3 цветная, многоцветная или градиентная версия). Чтобы в дальнейшем можно было использовать для нанесения на фирменную одежду, посуду и прочую атрибутику, для изготовления вывески.

Если логотип понравится, то в дальнейшем будем разрабатывать меню и другие элементы фирменного стиля.

Жду Ваших предложений.

Спасибо!

7 лет назад
DPSkz
Ильяс 
42 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
alexandrovav
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#1
Андрей по праву заслужил первое место в конкурсе по созданию логотипа! Он слёту уловил идею и реализовал на высшем уровне. Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству.
Всё хорошо! Спасибо за конкурс!
Заявки фрилансеров
alexandrovav
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
#1
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