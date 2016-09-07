Лого для клуба по интересам (игра Мафия)

Здравствуйте! Требуется создать логотип для клуба по интересам (любителей игры мафия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0) . Название клуба – JAM. Расшифровка – Joy and Mafia (радость/веселье и мафия), то есть ассоциация не с вареньем. Участники клуба любят собираться на разные мероприятия развлекательного характера, поэтому нет жесткой привязки именно к мафии.

Должно ли в качестве логотипа выступать что-то стилизированное из реквизита игры или более абстрактное и универсальное, мы еще не решили и скажем исполнителю перед выполнением работы.

Нужно будет придумать три-четыре разные(!) концепции логотипа и потом доработать одну из них. Но учтите, что если все идеи и концепции будут совсем невпопад, мы должны будем отказаться от сотрудничества и обратиться к другому исполнителю. Поэтому оставляйте свою заявку только, если уверены в своих силах.

Также в заявке указывайте цену за работу и контакты для быстрой связи. Оплата возможна на Webmoney и Приват24. Сроки не горят. Спасибо.