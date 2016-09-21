Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен42 заявки341 просмотр
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Нужен логотип. Подробности в файле.

7 лет назад
otl5ru
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
7 лет назад
$25
3 дня
Предложенные варианты логотипа не очень подошли под тематику, дизайн сайта. Но Виктор отлично доработал наши наброски, очень быстро. Рекомендую!
Только положительное впечатления от сотрудничества с Мариной!
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