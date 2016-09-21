Необходимо нарисовать логотип для компании (проекта) по производству эксклюзивной и авторской мебели из массива дерева, а также с использованием шпона и композитных материалов. Посыл: индивидуальность и не повторяемость изделий. название проекта "I FEEL WOOD" - Логотип в векторе. - ...