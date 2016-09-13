Логотип для KidsProtectors

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок1072 просмотра
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#1$60
#2$20

Логотип для компании, которая занимается продажами товаров для безопасности детей дома. Например: , таких как замки блокираторы, защита на двери, защита от электричества, защита от падений и ударов, уголки защитные и т.д.

Название: KidsProtectors

Слоган: taking care of your kids

Рынок: США и Европа

Подробнее:

https://docs.google.com/document/d/1FrmFjf5ZB1ibzEzdAr8Y8ZBCsW8S-iKuh_6-TbIOTHw/edit?usp=sharing

7 лет назад
andriygold
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
#2
Анастасия сделала замечательный лого! Рекомендую!
Рекомендую Андрея как конструктивного заказчика с интересными проектами. Все обязательства выполнены своевременно. Буду рада участвовать и в новых конкурсах.
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
#1
Антон сделал замечательный лого и заслуженно выиграл конкурс. Рекомендую!
Спасибо за интересный конкурс! Заказчик ответственный и всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
#2
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
#1