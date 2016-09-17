Листовка на тарифы

Разработать Лого и Фирменный стиль для спортивной группы: 1. Логотип для Спортивной группы, занимающаяся организацией спортивного лагеря по вейкбордингу (что такое вейкбоардинг, можно поГуглить) 2. Одноцветный-двухцветный. Цветовое решение: Основной фон голубой (палитра как в скайпе). Прорезное лого, бэкграунд белый. 3. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать листовку .
Примерно:
Букет цветов, каждый букет раскрывает свои преимущества тарифа. Пять тарифов.
- Похожие заказы
- $60Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается товарами для дома (кухонная утварь и т.п.) на рынки Европы и США. Товары выского качества. Логотип будет печаться как на упакове, так и на самих продуктах, поэтому должен быть ...Завершен7 лет назад
Нужно поменять один на другой логотип на рекламной листовке. Работа 5 минутЗавершен7 лет назад
нарисовать простой логотип в формате png размеры 221 на 27 и 175 на 89 логотип для интернет магазина продажи запчастей для иномарок aprice72.ru слева на странице он будет висеть http://www.aprice72.ru что вы там напишите, в каких цветах на ваш выбор. исполнитель ...Завершен7 лет назад
- $60
Добрый день, необходимо разработать хороший логотип, который будет выглядеть свежо и современно. Основные критерии: эмоциональность, позитив, простота, уникальность. Подробное ТЗ в приложении. По результатам конкурса будут объявлены 2 победителя: 1 место - 45$, 2 место - 15$.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Добрый день. [b] Продукт: [/b]Перевод звуковой речи "на лету" и проговаривание перевода голосом исходной речи. Перевод осуществляется компьютерной программой. [b]Особенность: [/b]Сохранение исходного голоса с интонацией [b]Специфика: [/b]Подобные предложения отсутствуют на рынке. Возможно, больше подойдёт оформление в стиле [i]футуризма[/i], [i]хай-тек[/i] ...Завершен7 лет назад
Необходимо создать логотип "Студия Аквапринт -Mammoth" Примерный логотип есть только в формате jpeg. Необходимо нарисовать так же и изменить надписьЗавершен7 лет назад
Есть логотип. Сделали нам по выигранному конкурсу, бесплатно. Сама концепция нам понравилась, но остается чувство сыроватости. Особенно шрифт, очень режет глаза. Исходники есть (pdf в слоях, открывается в иллюстраторе), во вложении jpg-ги того, что у нас есть. [b]Что ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет дорогие фрилансеры, от вас требуется создать логотип для вк группы, выслушаю любые предложения, пишите.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт7 лет назад