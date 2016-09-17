Листовка на тарифы

Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок370 просмотров
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Нужно нарисовать листовку .

Примерно:

Букет цветов, каждый букет раскрывает свои преимущества тарифа. Пять тарифов.

7 лет назад
zorinka2222
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
workofkir
Кирилл 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. В своем деле я новичок, Кирилл мне все подробно объяснил и помог. Сделал в срок! Дизайнер на пять баллов!! Молодец!
Чудесный заказчик, исключительная заинтересованность в работе, умение задавать необходимые вопросы, прекрасная обратная связь и помощь в поиске наиболее эффективных решений для поставленных задач.
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