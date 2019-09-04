zorinka2222

Александра zorinka2222

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$83
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kateketrin080
Екатерина 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Разработка листовки для интернет провайдера
Быстро и без проблем закончили работу
все здорово. Выполнила быстро и качественно
Ответный отзыв
webdesignana
41 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Дизайн двух листовкок А4 формата
Приятно было сотрудничать.
Спасибо. Работа выполнена быстро и качественно
Ответный отзыв
kateketrin080
Екатерина 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
6 баллов
4 года назад
Дизайн листовки для кафе
Благодаря Александре, поняла, что больше не "работаю до последней правки": неделя постоянных поправок к простейшей листовке – не то, что я готова выполнять за такую цену. И на связь я перестала выходить после того, как отправила конечный вариант, подготовленный к печати, потому что много раз до этого предупредила, что это окончательные правки – не напоминая уже даже об оплате, просто, чтоб перейти к следующей работе. Молчу о том, что договаривались мы изначально на 1 заказ, а в итоге пришли к 3м. Если вы готовы работать неделю за 6 долларов – рекомендую. Александре рекомендую не ожидать, что за такую оплату исполнитель будет готов вечно передвигать элементы и/или переделывать макет с 0. Оценивайте услуги адекватно, пожалуйста, фриланс - это не благотворительность. К коммуникации и оплате претензий нет.
Первый заказ выполнила быстро и качественно. Начали работать по второй листовке.... тут все плохо. Уже почти доделали листовку, осталось внести последние правки....Но Екатерина перестала выходить на связь.... Работу с ней прекратили.
Ответный отзыв
GeekBrain
Евгений 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
5 лет назад
Верстальщик сайта
Несмотря на разницу во времени 6 часов и небольшое недопонимание между сторонами, мы отлично обсуждали и выполняли все задачи и поставленные цели. Договорились на дальнейшее сотрудничество :) Всем рекомендую.
Заказ выполнен, оценка 5 звезд, надеемся, что если будут возникать ошибки в работе сайта - они будут оперативно исправляться.
Ответный отзыв
Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Разработка листовки А4 формата
Спасибо за заказ
Спасибо
Ответный отзыв
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