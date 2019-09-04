zorinka2222

Требуется доработка сайта Альянс-Телеком: добавить кнопки для городов Томск и Севастополь с отдельными тарифами и контактами. Также создать баннеры на главной странице для города Северск и адаптировать сайт для мобильных устройств и ПК.
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт4 года назад
Мы интернет провайдер, It компания. План помещения предоставим. В дизайне надо максимум пространства и максимум света сохранить Необходим современное решение дизайна. С привязкой к предметам интерьера, которые можем купить в ...Интерьеры и Экстерьеры14 заявокЗакрыт4 года назад
Мы интернет- провайдер хотим переехать в другое помещение. Нам нужно сделать проект размещения стола, каких-либо вывесок, визуально представить расположение. Помещение всего 6,5 м2. Фото с голыми стенами ниже ( там где сейчас стоит ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт4 года назад
- $6
реклама ктвЗавершен4 года назад
- $6
листовка а4 4+0 рекламируем новогодние корпоративыЗавершен4 года назад
- $6
Интернет провайдер ищет дизайнера для разработки двух листовок а4 формата ( вертикальные). В дальнейшем еще необходимы разработки листовок.Завершен4 года назад
работа нужна под ключ (дизайн, верстка, программирование), а так же дальнейшее сопровождение по мере необходимости Каталог -категории (значок + название) как здесь - https://promokod.pikabu.ru/category -список предприятий ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать каталог компаний на wordpress которые будут сотрудничать с нами, предоставляю скидку нашим абонентам скидки 3ех градаций: бронза, серебро, золото каталог должен быть разбит на категории (к примеру: Аптеки, Пластиковые окна, Продовольственные ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Название листовки - все просто . расположение вертикальное.сверху "оберон плюс"снизу " логотип, телефон, сайт и адрес.листовка должна быть яркая, но при этом выполнена в минимализме ( как бы название - все просто, а не сложно)))что-то, что ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $65
Ищем человека, который сверстает на bootstrap4 сайт с адаптивной версткой. Дизайн сайта имеется. + мобильная версияHTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Ищем программиста и верстальщика сайтов для интернет-провайдера. Есть готовый дизайн сайта. Предлагайте свои цены.Веб-программирование20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $6
Листовка А4 формата, односторонняя, яркая, запоминающаяся, которая будет висеть на улице около подъезда. Компания интернет провайдер. Акция тарифа!Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
разработка дизайна сайта для интернет провайдера Техническое задание в прикрепленных файлах.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
необходимо разработать листовку а4 формата, тариф все по сто контактные данные, логотип. листовка должна быть яркая, заметная, т.к. будет клеиться на подъездыЗавершен6 лет назад
Необходима разработка листовки а4 формат на листовке нужны : логотип, контакты, довольный кот. текст : интернет и телевидение без проблем.Завершен6 лет назад
Необходимо разработать дизайн пластиковых карты для постоянных клиентов. Карты трех уровней.Дизайн продукции28 заявокЗакрыт6 лет назад
Создать описание Создать название страницы группыСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Листовка А4 формата односторонняя, яркая летняя, привлекающая внимание, будет размещена на подъездах городаДизайн продукции28 заявокЗакрыт6 лет назад
Интернет провайдер ищет человека, для консультации и дальнейшей настройки smmСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка наклейки на стекла ( всего 4 окна) Это будет логотип и буквы.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад