zorinka2222

Благодаря Александре, поняла, что больше не "работаю до последней правки": неделя постоянных поправок к простейшей листовке – не то, что я готова выполнять за такую цену. И на связь я перестала выходить после того, как отправила конечный вариант, подготовленный к печати, потому что много раз до этого предупредила, что это окончательные правки – не напоминая уже даже об оплате, просто, чтоб перейти к следующей работе. Молчу о том, что договаривались мы изначально на 1 заказ, а в итоге пришли к 3м. Если вы готовы работать неделю за 6 долларов – рекомендую. Александре рекомендую не ожидать, что за такую оплату исполнитель будет готов вечно передвигать элементы и/или переделывать макет с 0. Оценивайте услуги адекватно, пожалуйста, фриланс - это не благотворительность. К коммуникации и оплате претензий нет.