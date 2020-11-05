Верстальщик сайта

$65
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт72 заявки3335 просмотров

Ищем человека, который сверстает на bootstrap4 сайт с адаптивной версткой.

Дизайн сайта имеется.

+ мобильная версия

5 лет назад
zorinka2222
35 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

GeekBrain
Евгений 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$65
80 дней
Escrow
Заказ выполнен, оценка 5 звезд, надеемся, что если будут возникать ошибки в работе сайта - они будут оперативно исправляться.
Несмотря на разницу во времени 6 часов и небольшое недопонимание между сторонами, мы отлично обсуждали и выполняли все задачи и поставленные цели. Договорились на дальнейшее сотрудничество :) Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Саид
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
GeekBrain
Евгений 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Аршак
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Филипп
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлиан
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Юрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
11 дней назад
21 отзыв
5 лет назад
Анжела
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Тохир
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
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год назад
26 отзывов
5 лет назад
Анна
 
29 лет
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Егор
 
26 лет
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Витали
 
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Мелинэ
 
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2 месяца назад
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Евгений
 
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Эдгар
 
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Даниил
 
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Артем
 
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5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
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Егор
 
39 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Андрей
 
28 лет
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Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
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5 лет назад
Дмитрий
 
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Константин
 
25 лет
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3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Никита
 
24 года
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3 года назад
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Максим
 
43 года
12 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
25 минут назад
63 отзыва
5 лет назад
Вячеслав
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Денис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Роман
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
62 отзыва
5 лет назад
Артём
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
31 год
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Бойко
 
30 лет
8 лет в сервисе
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4 года назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгений
 
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9 лет в сервисе
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2 года назад
27 отзывов
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
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Владислав
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
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Михайло
 
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278 отзывов(-3)
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Александр
 
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