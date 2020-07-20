Верстка 16 страниц сайта и натяжка на WordPress

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Закрыт17 заявок2688 просмотров

Нужно сверстать 16 страниц сайта и натянуть на WordPress с адаптивом и фунционалом(уровни пользователей, платежная система и система уведомлений)

WordPress
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