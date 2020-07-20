Верстка проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт36 заявок2746 просмотров

Есть макеты сайта. . Нужно адаптивно сверстать их. Объем большой скрепка не пропускает. Макеты по запросу. Читайте тз

ТЗ: https://1drv.ms/t/s!AlVmvua-te36gs84vwUFfsz4wV33Mg?e=xgiBiB

5 лет назад
artfleur
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Заявки фрилансеров

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