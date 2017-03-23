andriuhina_margo

Маргарита andriuhina_margo

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Начинающий фрилансер

Веб-разработчик, фрилансер.

Ассистент кафедры Информационных технологий и систем. (https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2001/p-2/e2629)

Стек технологий:

  • GitHub;
  • Gulp, Webpack;
  • Препроцессоры LESS, SASS (SCSS);
  • HTML-препроцессор PUG / JADE;
  • Знание и опыт работы с SVG графикой, Canvas;
  • БЭМ-нейминг и разделение интерфейса независимые компоненты;
  • Использование PixelPerfect;
  • Javascript, jquery ui, а также подключение различных плагинов (slick-carousel и др.).

Отзывы заказчиков

Alexx535
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
5 баллов
8 лет назад
Регистрация и постинг на 50 англоязычных форумах.
По ряду причин запланированное выполнить не удалось. Были перенесены сроки выполнения, потом мы выполнили своими силами и силами других фрилансеров. Марина оперативно отвечала на наши емаилы, была на связи. То что у нас не получилось поработать - частный случай,я так считаю
Все хорошо, четко поставлена задача, оплата в срок.
Ответный отзыв