Начинающий фрилансер
Веб-разработчик, фрилансер.
Ассистент кафедры Информационных технологий и систем. (https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2001/p-2/e2629)
Стек технологий:
- GitHub;
- Gulp, Webpack;
- Препроцессоры LESS, SASS (SCSS);
- HTML-препроцессор PUG / JADE;
- Знание и опыт работы с SVG графикой, Canvas;
- БЭМ-нейминг и разделение интерфейса независимые компоненты;
- Использование PixelPerfect;
- Javascript, jquery ui, а также подключение различных плагинов (slick-carousel и др.).
Портфолио
- Landing Page для продажи батончиков84 просмотра
- Верстка лендинга портфолио (треннировочная )78 просмотров
- Верстка сайта для спорт. зала (2 версии дизайна)79 просмотров
- Игра "Змейка"78 просмотров
- Страница для туров71 просмотр
- Виджеты для сайта с фильмами56 просмотров
- Https://margarita23.github.io/66 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
5 баллов
8 лет назад
По ряду причин запланированное выполнить не удалось. Были перенесены сроки выполнения, потом мы выполнили своими силами и силами других фрилансеров. Марина оперативно отвечала на наши емаилы, была на связи. То что у нас не получилось поработать - частный случай,я так считаю
Ответный отзыв
Все хорошо, четко поставлена задача, оплата в срок.