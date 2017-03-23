По ряду причин запланированное выполнить не удалось. Были перенесены сроки выполнения, потом мы выполнили своими силами и силами других фрилансеров. Марина оперативно отвечала на наши емаилы, была на связи. То что у нас не получилось поработать - частный случай,я так считаю