верстка сайта помощи студентам объем работы пока главная страница Квери функция вызова popup (, например 'создать заказ') картинки popap позже скину) будут еще два разрешения разрешения поменьше ps извиняюсь если не ...
Верстка 1-2 страницы из PSD
Нужно сверстать 1-2 страницы из PSD.
На страницах минимум контента.
PSD скину понравившимся исполнителям.
Сделать надо сегодня.
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