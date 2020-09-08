Только качественный сайты с уникальным дизайном в срок!

Меня зовут Саша, живу в Москве. Закончил 9 классов и колледж на Архитектора.

Сейчас активно развиваюсь в сфере web-программирования)

Так же ранее много обучался, практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер

Моя цель - зарекомендовать себя за счет лучших услуг на рынке!

Твой заказ для меня в приоритете и я с большим энтузиазмом выполню его чем кто либо другой!

и я с большим энтузиазмом выполню его чем кто либо другой! Для меня, как и для тебя, друг , важны сроки, по этому не беспокойся на счёт времени выполнения заказа, я максимально быстро примусь к работе и минимизирую срок выполнения.

Мне очень важны отзывы, именно по этому я сделаю всё , что бы ты остался доволен =)

, =) Гарантия? Я не беру предоплату , по этому смело можешь обращаться, ты ничего не потеряешь )

, по этому смело можешь обращаться, ) Так же, в течении недели после сдачи, я готов дополнить сайт если тебе что-то не понравилось или захотелось изменить)

Верстаю на

Верстаю по методологии БЭМ, Адаптивность, FlexBox.

Более подробно сможешь узнать в моём блоге.

Так же со мной можно связаться по ВК и Телеграм.

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