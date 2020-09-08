Только качественный сайты с уникальным дизайном в срок!
Привет,
Меня зовут Саша, живу в Москве. Закончил 9 классов и колледж на Архитектора.
Сейчас активно развиваюсь в сфере web-программирования)
Так же ранее много обучался, практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер
Моя цель - зарекомендовать себя за счет лучших услуг на рынке!
- Твой заказ для меня в приоритете и я с большим энтузиазмом выполню его чем кто либо другой!
- Для меня, как и для тебя, друг , важны сроки, по этому не беспокойся на счёт времени выполнения заказа, я максимально быстро примусь к работе и минимизирую срок выполнения.
- Мне очень важны отзывы, именно по этому я сделаю всё, что бы ты остался доволен =)
- Гарантия? Я не беру предоплату, по этому смело можешь обращаться, ты ничего не потеряешь)
- Так же, в течении недели после сдачи, я готов дополнить сайт если тебе что-то не понравилось или захотелось изменить)
Верстаю по методологии БЭМ, Адаптивность, FlexBox.
Более подробно сможешь узнать в моём блоге.
Так же со мной можно связаться по ВК и Телеграм.
Действие аккаунта приостановлено!