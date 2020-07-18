Переработка готового шаблона (Wordpress) - расположение блоков, шрифты

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок1311 просмотров

здравствуйте

переработка шаблона главной страницы :

1. Изменение шрифтов

2. Расположение блоков

3. Удаление ненужных блоков

Главная страница сделана через конструктор

Оценка по работе 1-2 часа

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WordPress
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