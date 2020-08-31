Привет. Коллеги, нужна верстка простых трех страниц. Очень типовой блог. Макеты приложил по ссылке. Оплата по факту. Показ работы два раза в день, в 12-00 и в 19-00. Сдача по странично. Вы сделали главную - ...
Верстка портала vuejs и angular 2
Нужно разверстать портал включая и мобильные версии с использованием технологий vuejs или angular 2, или чего то похожего по уровню, 15 страниц. Пишите сроки и цену.
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