Верстка портала vuejs и angular 2

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Завершен7 заявок2433 просмотра

Нужно разверстать портал включая и мобильные версии с использованием технологий vuejs или angular 2, или чего то похожего по уровню, 15 страниц. Пишите сроки и цену. 

Angular
5 лет назад
dweb077
48 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AleksPanno
Панно 
22 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$63
30 дней
Рекомендую, ответственный и серьезный подход к проекту. Всегда на связи.
Отличный заказчик, с которым мне было крайне приятно работать. Вежлив, четкая постановка задач и своевременная выплата. Рекомендую к сотрудничеству.

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день назад
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AleksPanno
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