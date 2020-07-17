Full Stack WordPress-разработчик на постоянную работу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок2823 просмотра

Требования:

  • Ищем разработчика который хорошо разбирается как во front- так и backend, которого не напугают крупные проекты или много мелких задач на день.
  • Желательно иметь немалый опыт в верстке на Bootstrap, Wordpress и оптимизации, PHP, Ajax, JavaScript.
Условия работы:

  • Предлагаем стандартный график понедельник — пятница с 09 до 18.
  • Суббота и воскресенье выходные.
  • Работа удаленная.
  • Оплата на счет Payoneer.
Обязанности:

  • Верстка макетов на Bootstrap,
  • верстка в WordPress с помощью ACF плагина, Woocommerce, API integration,
  • оптимизация скорости работы и загрузки,
  • HTML5 validation,
  • работа с плагинами и кастомизация функционала,
  • работа с rtl классами,
  • поддержка и доработка уже существующих проектов.
  • усидчивость и работа на длительной основе приветствуется.
Опыт с React, Redux, библиотеками для анимаций будет плюсом.

Пишите на почту [email protected] желательно с CV и ожиданиями по уровню ЗП.

AJAXBootstrapHTMLJavaScriptPHPWooCommerceWordPress
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