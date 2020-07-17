Нужно сверстать точную копию шаблона - http://joxi.ru/1A5z0jSD7qJjrE (после подтверждения мсполнителя дадим макет в формате psd) для десктопа и мобильной версии в одном шаблоне. Т.е. не 2 отдельных, а так чтобы блоки либо адаптировались под мобаил, ...
Full Stack WordPress-разработчик на постоянную работу
Требования:
- Ищем разработчика который хорошо разбирается как во front- так и backend, которого не напугают крупные проекты или много мелких задач на день.
- Желательно иметь немалый опыт в верстке на Bootstrap, Wordpress и оптимизации, PHP, Ajax, JavaScript.
- Предлагаем стандартный график понедельник — пятница с 09 до 18.
- Суббота и воскресенье выходные.
- Работа удаленная.
- Оплата на счет Payoneer.
- Верстка макетов на Bootstrap,
- верстка в WordPress с помощью ACF плагина, Woocommerce, API integration,
- оптимизация скорости работы и загрузки,
- HTML5 validation,
- работа с плагинами и кастомизация функционала,
- работа с rtl классами,
- поддержка и доработка уже существующих проектов.
- усидчивость и работа на длительной основе приветствуется.
Пишите на почту [email protected] желательно с CV и ожиданиями по уровню ЗП.
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