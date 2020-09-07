Верстка

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Завершен45 заявок2420 просмотров

Кроссбраузерная (последние 3 версии всех браузеров пк и моб)

Адаптивная верстка.

Предпочтение подешевле и побыстрее))

5 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

epileptick1d
Артем 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$111
35 дней
Верстка и натяжка на битрикс сделаны отлично. Рекомендую.
С Дмитрием приятно было работать, задачи поставлены четко и понятно, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Иван
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лиза
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
epileptick1d
Артем 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Фаррух
 
41 год
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Был
2 года назад
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Алена
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Хаккназар
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
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5 лет назад
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Дмитрий
 
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5 лет в сервисе
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4 года назад
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Андрей
 
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12 дней назад
65 отзывов
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Константин
 
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Дмитрий
 
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Никита
 
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Геннадий
 
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