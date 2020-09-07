Ищу человека который хорошо разбирается в CSS3, HTML5, JS, GIT, который желает поработать на большом проекте, у которого есть желание поднять скилл на VueJs, нужно решить массу вопросов в основном верстки, нет макетов по этому ...
Верстка
Кроссбраузерная (последние 3 версии всех браузеров пк и моб)
Адаптивная верстка.
Предпочтение подешевле и побыстрее))
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт test.mskorea.ru (oc 2.3) Функционал готов. Требуется сделать верстку десктоп и мобильной версии. Дизайн http://martty.bget.ru/podguznik/pages.html Подготовленная нарезка и стили в приложенном файле. Сданная работа - это перенесенная верстка на текущую ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад
ТЗ прикрпленоHTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
В архиве вся верстка. Работает некорректно. Нужно докончить и сделать анимацию полностью адаптивной. Для хорошего специалиста работа на 2 часа. Должно быть готово сегодня. Верстка нужна только для мобильных устройств ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сверстать 2 страницы (.php) - с формой запроса e-mail - страница скачивания софта ТЗ прикреплено. К понедельнику (20.07)HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужна верстка проекта из Figma на bootstrap. Адаптивно (отрисованы: десктоп, планшет, мобильный). 5 пользовательских экранов. 12 экранов личный кабинет. Дополнительные страницы 3-5 экранов. Требования: - SCSS ...Завершен5 лет назад
Сврерстать адаптивно 1 страницу. Сроки 2 дня.Завершен5 лет назад
- $100
Сверстать лендос и прикрепить к нему mail.php для того чтобы я мог получать почту. Основная сложность у лендоса есть корзина куда можно положить несколько товаров и выбор размера товара. Так же есть карточка с ...Завершен5 лет назад
Нужно сверстать сайт магазина и натянуть его на wordpress. Макеты скину в лс.Завершен5 лет назад
Здравствуйте! Не пугайтесь объема ТЗ, расписал стандартный функционал работы интернет магазина, чтобы не возникало вопросов при работе) Так же не стоит боятся кол-ва страниц, большинство блоков повторяются, т.е достаточно сверстать и ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад