Junior frontend-разработчик

Шабайкина Алена Алексеевна.

Frontend- разработчик.

Образование.

Высшее образование, Московский политехнический университет, факультет IT-технологий, специальность информатика и вычислительная техника.

Профессиональные навыки.

опыт работы с HTML5, CSS3, JS;

опыт адаптивной верстки;

опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;

опыт вёрстки сайтов и шаблонов для CMS;

навыки обеспечения необходимого уровня пользовательского интерфейса (UI — User Interface) и опыта взаимодействия (UX — Uzer Experience);

знание CSS-фреймворков;

знание кросс-браузерной верстки;

знания Photoshop;

знание других языков программирования.

Такие навыки как: работа в режиме многозадочности, ответственность, высокие аналитические способности, слепая печать и внимательность, позволяют мне эффективно работать с большими объемами информации и быстро находить решения сложных задач.

Иностранные языки.

Английский язык - разговорный.