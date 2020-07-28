byshabay

Алена Шабайкина byshabay

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Junior frontend-разработчик

Шабайкина Алена Алексеевна. 

Frontend- разработчик. 

Образование. 

Высшее образование, Московский политехнический университет, факультет IT-технологий, специальность информатика и вычислительная техника.

Профессиональные навыки.

  • опыт работы с HTML5, CSS3, JS;
  • опыт адаптивной верстки;
  • опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;
  • опыт вёрстки сайтов и шаблонов для CMS;
  • навыки обеспечения необходимого уровня пользовательского интерфейса (UI — User Interface) и опыта взаимодействия (UX — Uzer Experience);
  • знание CSS-фреймворков;
  • знание кросс-браузерной верстки;
  • знания Photoshop;
  • знание других языков программирования.
Дополнительные сведения.

Такие навыки как: работа в режиме многозадочности, ответственность, высокие аналитические способности, слепая печать и внимательность, позволяют мне эффективно работать с большими объемами информации и быстро находить решения сложных задач.

Иностранные языки.

Английский язык - разговорный.

HTMLCSS
Портфолио