Junior frontend-разработчик
Шабайкина Алена Алексеевна.
Frontend- разработчик.
Образование.
Высшее образование, Московский политехнический университет, факультет IT-технологий, специальность информатика и вычислительная техника.
Профессиональные навыки.
- опыт работы с HTML5, CSS3, JS;
- опыт адаптивной верстки;
- опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;
- опыт вёрстки сайтов и шаблонов для CMS;
- навыки обеспечения необходимого уровня пользовательского интерфейса (UI — User Interface) и опыта взаимодействия (UX — Uzer Experience);
- знание CSS-фреймворков;
- знание кросс-браузерной верстки;
- знания Photoshop;
- знание других языков программирования.
Такие навыки как: работа в режиме многозадочности, ответственность, высокие аналитические способности, слепая печать и внимательность, позволяют мне эффективно работать с большими объемами информации и быстро находить решения сложных задач.
Иностранные языки.
Английский язык - разговорный.
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Портфолио
- Лендинг по обеспечению безопасности в сети73 просмотра
- Polytech:ONE73 просмотра