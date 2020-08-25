Верстка дизайна из Figma

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Завершен26 заявок1921 просмотр

Добрый день!

Нужна верстка проекта из Figma на bootstrap.

Адаптивно (отрисованы: десктоп, планшет, мобильный).

5 пользовательских экранов.

12 экранов личный кабинет.

Дополнительные страницы 3-5 экранов.

Требования:

- SCSS

- Webpack (опционально)

- Pug (опционально)

- Верстать по компонентам.

а какую стоимость готовы сделать 1 страницу для оценки качества?

BootstrapFigmaSCSS
5 лет назад
grigapsht
Григорий 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

julia0105
Юлия 
34 года
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Была
месяц назад
5 лет назад
$5
2 дня
Объем работ большой. Все сделано. Юлия всегда на связи. Рекомендую исполнителя.
Хороший заказчик, с которым было комфортно работать. Оплату получила вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!

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