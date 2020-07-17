Верстка и натяжка на wordpress

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Завершен13 заявок11635 просмотров

Нужно сверстать сайт магазина и натянуть его на wordpress. Макеты скину в лс.

WordPress
5 лет назад
dwellen
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Выбранный исполнитель

EasyTactic
Артём 
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$50
3 дня
Escrow
Всё отлично. Заказ выполнен даже раньше обговоренного срока.
Всё хорошо.

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