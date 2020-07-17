Верстка и натяжка на wordpress

Адаптивно сверстать сайт, админ.панель не требуется Сверстать с простенькими анимациями, например, на границе каждого экрана есть стрелочка, ее нужно анимировать, чтобы было понятно, что нужно листать вниз. Скрол дожен быть поэкранный на десктопе ...