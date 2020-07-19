Вёрстка сайта

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Завершен1 заявка250 просмотров

https://www.sketch.com/s/947e3df9-b60c-458d-944c-e8ac9d24a574

5 лет назад
j-zef
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Mills
39 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
$100
7 дней
Escrow
От работы с Михаилом остались очень необычные ощущения. Примерно как если ты заказал такси-эконом, а приехал к тебе X5 со встроенным в кресло вибромассажем :) Где-то раньше в отзывах его назвали ответственным... я бы к этой характеристике добавил приставку "гипер". Никогда раньше передо мной не извинялись за то, что долго (целые сутки!) не писали новостей по проекту ;D я чувствовал себя как-то даже неловко. Что касается собственно работы, то дизайн был свёрстан в два раза быстрее чем договаривались, практически без правок, и все мои хотелки были реализованы. Вёрсткой доволен, рекомендую =)
Отличный заказчик. Работа над проектом Александра проходила в спокойной, дружеской атмосфере. Он всегда был на связи, оперативно давал информацию по интересующим моментам. Только позитивные эмоции. Однозначно рекомендую Александра для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Mills
39 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка