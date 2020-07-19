Вёрстка сайта

От работы с Михаилом остались очень необычные ощущения. Примерно как если ты заказал такси-эконом, а приехал к тебе X5 со встроенным в кресло вибромассажем :) Где-то раньше в отзывах его назвали ответственным... я бы к этой характеристике добавил приставку "гипер". Никогда раньше передо мной не извинялись за то, что долго (целые сутки!) не писали новостей по проекту ;D я чувствовал себя как-то даже неловко. Что касается собственно работы, то дизайн был свёрстан в два раза быстрее чем договаривались, практически без правок, и все мои хотелки были реализованы. Вёрсткой доволен, рекомендую =)