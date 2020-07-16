Адаптивно сверстать 1 страницу

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Завершен57 заявок970 просмотров

Адаптивно сверстать 1 страницу. Срок 1-2 дня.  Макет прилагаю. От вас стоимость.

5 лет назад
petelhby
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

rgorba4ov
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
3 дня
Сделал все, как договаривались.
Отличный заказчик, все четко и понятно!!! Всегда на связи!!! Рекомендую!!!

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HTML-верстка
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Женя
 
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Максим
 
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5 отзывов
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Геннадий
 
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Андрей
 
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Арслан
 
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Максим
 
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