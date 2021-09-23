nataliviz

Наталья nataliviz

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создание 3D видео, VR туров 360°, 3D визуализация/моделирование

Портфолио: https://natalias.studio/

Предлагаю следующие виды услуг:

- видео презентации архитектурных проектов в Lumion

- интерактивные панорамные туры

- архитектурная 3D визуализация

- верстка лендингов

Архитектура зданий
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#275
HTML-верстка
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#4262