Создание 3D видео, VR туров 360°, 3D визуализация/моделирование
Портфолио: https://natalias.studio/
Предлагаю следующие виды услуг:
- видео презентации архитектурных проектов в Lumion
- интерактивные панорамные туры
- архитектурная 3D визуализация
- верстка лендингов
Портфолио
- 3D визуализация инженерного объекта. VR тур 360°343 просмотра
- 3D визуализация квартиры в неоклассическом стиле353 просмотра
Архитектура зданий
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#275
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нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#4262