Нужно доработать верстку под разшения десктопа

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Завершен13 заявок2864 просмотра

Добрый день, 

нужно доработать верстку под все разрешения десктопа, часть разрешений есть часть нет!

Верстка частично на бутстрапе, все подробности при переписке

Оплата через безопасную сделку 

Bootstrap
5 лет назад
FrolovMax
Максим 
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Выбранный исполнитель

ivanwdev
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Escrow
Иван очень упорный и целеустремленный! Приятный в общении человек!
Все супер, спасибо.

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