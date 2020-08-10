Нужно доработать верстку под разшения десктопа

Добрый день! Необходимо сверстать и натянуть сайт на WP, обеспечить необходимый рабочий функционал: Верстка+ натяжкаперенос на хостинг+ подключение домена и ssl сертификат установка,калькулятор,подбор по параметрам в каталоге ( как тут https://zabor3d.ru/product-category/paneli/ )В дизайне этого блока нет, он ...