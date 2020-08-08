Адаптивно сверстать и натянуть на WP сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок14228 просмотров

https://yadi.sk/d/IIGYf9dkzXSzAQ - макеты по ссылке

Реализовать на Wordpress.

Требования:

1. Соответствие макетам на ПК 100%

2. Адаптация на ваше усмотрение

3. Контент редактируемый из админки.

WordPress
5 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 минуты назад

Выбранный исполнитель

viktor1432
39 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
$20
20 дней
Работа выполнена, результат качественный. Спасибо
Все нормально. Только разные часовые пояса. Немного не удобно. А так все гуд)

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