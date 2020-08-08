На трех сайтах: https://posm.market/ https://pravilopareto.ru/ https://zakaz-oboi.ru/ Требуется переверстать хэдер и футер таким образом, чтобы оставался только один телефонный номер. При этом в админке должна быть возможность переключиться на отображение хэдера ...
Адаптивно сверстать и натянуть на WP сайт
https://yadi.sk/d/IIGYf9dkzXSzAQ - макеты по ссылке
Реализовать на Wordpress.
Требования:
1. Соответствие макетам на ПК 100%
2. Адаптация на ваше усмотрение
3. Контент редактируемый из админки.
Выбранный исполнитель
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